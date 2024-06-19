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أول بدر في الصيف.. "قمر الفراولة" يسطع باللون الذهبي

Lebanon 24
19-06-2024 | 03:16
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تستضيف سماء الليل مساء يوم الجمعة قمر الفراولة المذهل بلونه الذهبي، وهو البدر الأول في موسم الصيف.
ويرتبط اسم البدر بموسم الفراولة، حيث ينضج هذا النوع من التوتيات ويبدأ قطفه في هذا الوقت تقريبا في الولايات المتحدة.
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وسيكون البدر لهذا الشهر في ذروته يوم الجمعة 21 حزيران، بعد يوم واحد من الانقلاب الصيفي، وسوف يلمع في كوكبة القوس. وسيبدو القمر أيضا ساطعا ومكتملا يومي الخميس 20 حزيران والسبت 22 حزيران.
وسيكون لاقتراب اكتمال القمر من موعد الانقلاب، أو بداية فصل الصيف الفلكي، تأثير بصري ملحوظ، حيث سيظهر القمر أكبر من أي وقت مضى.
ويتماشى مدار القمر حول الأرض بشكل وثيق مع مدار الأرض حول الشمس. وفي الانقلاب الصيفي (وهو أطول يوم في السنة)، تكون الشمس في أعلى نقطة لها، ويكون البدر في الجهة المقابلة لها في أدنى نقطة لها. وبالتالي، فإن بدر هذا الشهر في يوم 21 سيكون أدنى قمر مكتمل خلال العام. وهو أيضا أبعد بدر عن الشمس هذا العام. وذلك لأن مدار الأرض الإهليلجي قليلا حول الشمس يأخذها إلى أبعد مسافة في 5 تموز. وهذه النقطة هي الأوج السنوي للأرض. ولذلك، فإن أقرب اكتمال للقمر إلى ذلك التاريخ يجب أن يكون الأوج السنوي للقمر.
ولأن القمر سيكون على ارتفاع منخفض جدا، سيبدو أكبر من أي وقت مضى، وهو ما يسمى "وهم القمر" (خداع بصري يبدو فيه القمر أكبر بالقرب من الأفق منه حين يرتفع في السماء).
وعلى الرغم من اسمه، إلا أن قمر الفراولة لا يبدو عادة ورديا أو أحمر، وبدلا من ذلك، قد يبدو بدر شهر يونيو هذا العام متوهجا باللون الذهبي، بحيث يميل إلى البرتقالي أو الأصفر بسبب قوس القمر المنخفض عبر السماء، ما يعني أن ضوء القمر سوف ينتقل عبر المزيد من الغلاف الجوي للأرض، وهي عملية تشبه تشتت الضوء في الغلاف الجوي أثناء شروق الشمس وغروبها. (روسيا اليوم)

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