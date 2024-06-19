متجاوزة "آبل" و "مايكروسوفت".. إنفيديا أكثر الشركات قيمة في العالم

أصبحت شركة "إنفيديا" الشركة الأكثر قيمة في العالم، متجاوزة "Microsoft" و"Apple"، مدفوعة بمعالجاتها المتطورة التي تعد محورًا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

Advertisement

وارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 3.5%، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.335 تريليون دولار.وأصبحت أيضًا الشركة الأكثر تداولًا في وول ستريت، حيث يبلغ متوسط حجم التداول اليومي 50 مليار دولار. وقد تضاعف مخزونها ثلاث مرات تقريبًا هذا العام، مما يعكس الطلب القوي على معالجاتها المتطورة، والتي تعتبر متفوقة على المنافسين. يتنافس عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft وMeta وAlphabet لتعزيز قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من نمو Nvidia.وعلى الرغم من التفاؤل، يحذر الخبراء من أن أي خطأ بسيط قد يؤدي إلى تصحيحات كبيرة في الأسهم، مشيرين إلى أن التوسع المثير للإعجاب في القيمة السوقية لشركة Nvidia، من 1 تريليون دولار إلى 3 تريليون دولار في ما يزيد قليلاً عن عام، هو دليل على أدائها القوي. (Digital Watch)