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تكنولوجيا وعلوم

تحذير شديد.. بدقيقة واحدة يمكن اختراق 87 مليون كلمة مرور!

Lebanon 24
19-06-2024 | 12:57
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حذّر خبراء من امكانية اختراق ما يقرب من نصف كلمات المرور في العالم في أقل من دقيقة.

وأجرى محللون وخبراء في شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية دراسة مفصلة، اعتمدوا فيها على 193 مليون كلمة مرور يمكن الوصول إليها بشكل عام لمقاومة القرصنة.
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وقال الخبراء: "قامت كاسبرسكي لاب بتحليل 193 مليون كلمة مرور تم العثور عليها متاحة للعامة على موارد الشبكة المظلمة، ووجدت أن ما يقرب من نصفها (45%، أو 87 مليونا) يمكن اختراقها في أقل من دقيقة".
 
واكدوا أن معظم كلمات المرور التي تم تحليلها يمكن اختراقها بسهولة باستخدام الخوارزميات الذكية: لتحديد 14% منها (27 مليونا) لن يستغرق اختراقها أكثر من ساعة، و8% (15 مليونا)، لا يزيد عن يوم واحد.

وأضاف الخبراء أن "23% فقط، أو44 مليون مجموعة، كانت قوية بما يكفي، وسيستغرق حلها أكثر من عام".

ولفتوا إلى أن معظم كلمات المرور تحتوي على كلمة شائعة وموجودة بشكل عام، مما يقلل بشكل كبير من مقاومتها للاختراق.
المصدر: روسيا اليوم
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