بالفيديو: العثور على صخرة غامضة لم يسبق لها مثيل على سطح المريخ!

اكتشفت مركبة برسفيرنس الفضائية التابع لناسا صخرة ذات لون فاتح لم يسبق لها مثيل في حقل من الصخور الداكنة، وهو اكتشاف يلقي ضوءا جديدا على جيولوجيا الكوكب الأحمر.

وتم هذا الاكتشاف الأخير أثناء قيام مركبة برسفيرنس بالبحث عن رواسب تحتوي على معادن الكربونات والأوليفين في منطقة على المريخ تسمى Margin Unit.