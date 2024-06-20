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تكنولوجيا وعلوم

"سناب" تدفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية.. اليكم السبب

Lebanon 24
20-06-2024 | 23:00
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كشفت إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، أن شركة سناب Snap Inc، وافقت على دفع 15 مليون دولار لتسوية الدعوى القضائية التي رفعتها بسبب التمييز والتحرش والانتقام المزعوم ضد النساء في الشركة، وبدأت وكالة الحقوق المدنية في كاليفورنيا التحقيق مع الشركة التي تقف وراء تطبيق Snapchat منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب مزاعم بأنها تمارس التمييز والانتقام ضد الموظفات.

 ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، اتهمت الوكالة الشركة بالفشل في التأكد من حصول الموظفات على أجور متساوية على الرغم من فترة النمو السريع بين عامي 2015 و2022.

 يُزعم أن النساء، وخاصة اللاتي يشغلن أدوارًا هندسية، تم تثبيطهن عن التقدم للحصول على الترقيات، وخسرنها أمام زملائهن الذكور الأقل تأهيلاً عندما فعلوا ذلك.

 وقالت الوكالة إنهم اضطروا أيضًا إلى تحمل التحرشات الجنسية غير المرغوب فيها وواجهوا الانتقام عندما تحدثوا، وتم إعطاء الموظفات تقييمات سلبية للأداء، وحُرمن من الفرص، وتم إنهاء خدمتهن في النهاية.

 تظهر هذه التسوية مع Snapchat التزامًا مشتركًا بكاليفورنيا حيث يتمتع جميع العمال بفرصة عادلة في الحلم الأمريكي، يحق للمرأة الحصول على المساواة في كل وظيفة، وفي كل مكان عمل، وفي كل صناعة.

 وتنفي Snapchat أن الشركة لديها مشكلة تتعلق بعدم المساواة في الأجور والتمييز الجنسي، وفي بيان أرسلته إلى بوليتيكو وبلومبرج، قالت إنها قررت التسوية فقط بسبب تكاليف وتأثير دعوى قضائية طويلة.

وبموجب شروط التسوية، التي لا يزال يتعين الموافقة عليها من جانب القاضي، سيتم تخصيص 14.5 مليون دولار من المبلغ الإجمالي للنساء اللاتي عملن كموظفات في شركة Snap Inc، في كاليفورنيا بين عامي 2014 و2024. (اليوم السابع)

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