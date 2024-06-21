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تكنولوجيا وعلوم

علماء: سرعة الصوت على المريخ غير ثابتة

Lebanon 24
21-06-2024 | 03:52
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اتضح للعلماء أن سرعة الصوت على كوكب المريخ ليست ثابتة وتتغير باستمرار تحت تأثير عوامل مختلفة كشفها مسبار ناسا Perseverance.
 
ويشير موقع Space.com، إلى أن علماء من الولايات المتحدة وفرنسا قرروا دراسة البيانات والتسجيلات التي أرسلها المسبار لمعرفة سلوك الصوت على الكوكب الأحمر في حدود 20 مترا من غلافه الجوي.
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واتضح لهم أن سرعة الصوت تعتمد على الموقع ودرجة الحرارة ومستوى غاز ثاني أكسيد الكربون. وبعد احتساب المؤشرات في أوقات مختلفة من اليوم والسنة وعدد من المواقع على الكوكب بما فيها قمم الجبال، تبين أن سرعة الصوت تتأثر بدرجة الحرارة التي تختلف من موقع إلى آخر، كما في المناطق القطبية مثلا. وبالإضافة إلى ذلك تتأثر سرعة الصوت بتقلب مستوى ثاني أكسيد الكربون بحسب الموسم.
واكتشف الباحثون أن سرعة الصوت الأقل من 240 هرتز تبلغ 10 م/ث أي أبطأ مقارنة بالأصوات الأعلى. ويرجع ذلك إلى أن جزيئات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي للمريخ تمتص الطاقة ذات التردد المنخفض. كما لم تكن درجة الحرارة أقل أهمية، فمثلا يبلغ التقلب اليومي في درجات الحرارة في الموقع الذي فيه المسبار حاليا 50 درجة مئوية. وظهر أن سرعة الصوت في درجات الحرارة المرتفعة تصل إلى 30 م/ث، ولكن في الطقس البارد تنخفض إلى الثلث. كما درس العلماء تأثير الغبار على سرعة الصوت وتبين أنه لا يغير المؤشرات.
ووفقا للباحثين، يمكن استنادا إلى النتائج التي حصلوا عليها التنبؤ بسرعة الصوت في أي مكان وأي وقت على الكوكب الأحمر. (روسيا اليوم)
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