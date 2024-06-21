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تكنولوجيا وعلوم

"إنستغرام" يعرض فيديوهات إباحية لمراهقين!

Lebanon 24
21-06-2024 | 05:51
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تبيّن أنّ منصة "إنستغرام" الشهيرة التابعة لشركة "ميتا"، تقترح بانتظام مقاطع جنسية على مستخدميها المراهقين الذين لا تتخطى أعمارهم الـ13 عاما.

ويأتي اقتراحها في غضون دقائق من تسجيل الدخول لأول مرّة حتى، وفق ما أظهرت اختبارات أجرتها الباحثة الأكاديمية لورا إيدلسون.
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وقالت إنّ تلك التجارب أو الاختبارات، التي استمرت على مدار سبعة أشهر، أن "إنستغرام" دأبت على عرض المحتوى الموجه للبالغين على القاصرين، إذ عمدت إيدلسون، إلى إنشاء حسابات جديدة تابعة لقصر بعمر 13 عامًا.
 
ومن ثم راقبت إيدلسون تلك الحسابات التي شهدت تدفقا كبيرا لمقاطع الـ Reels القصيرة على إنستغرام.

وتضمنت تلك الفيديوهات المعروضة على القصر مزيجا من رقص نساء بشكل مغر وظهور بعضهن بشكل فاضح يبرز صدورهن.

ثم بعد مشاهدة مستخدمي الحسابات المزعومة على أنها لقصر، عمد إنستغرام إلى اقتراح محتوى أكثر إثارة وجرأة. (العربية)
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