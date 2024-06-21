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تكنولوجيا وعلوم

"تيك توك" تُناشد محكمة أميركيّة لإلغاء قانون الحظر

Lebanon 24
21-06-2024 | 09:34
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حثّ "تيك توك" وشركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق محكمة أميركية، على إلغاء قانون يقولان إنه سيحظر تطبيق المقاطع القصيرة الشهير في الولايات المتحدة بدءا من 19 كانون الثاني، قائلين إن الحكومة الأميركية رفضت الاشتراك في أي محادثات تسوية جادة بعد 2022.
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وقالت "بايت دانس" إن "سحب استثماراتها ليس ممكنا تكنولوجيا أو تجاريا أو قانونيا".

كما أعلنت محكمة الاستئناف في العاصمة الأميركية واشنطن أنها ستقيم مرافعات شفهية في 16 أيلول في الدعاوى المقدمة من "تيك توك" و"بايت دانس" بالإضافة إلى مستخدمين للتطبيق. (العربية)
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