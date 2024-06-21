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تكنولوجيا وعلوم

إليكم آخر تحديثات إنستغرام

Lebanon 24
21-06-2024 | 14:00
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 يمكنك الآن الانضمام في إنستغرام إلى خيار "الوصول المبكر إلى الميزات"، والذي سيعكس ما يجلبه برنامج "Beta Testers" حاليًّا من واتساب.

وإن ميزة الوصول المبكر في إنستغرام متاحة من خلال التطبيق على غوغل بلاي، فحتى لو كان لديك تطبيق إنستغرام مثبتًا على هاتفك، يجب أن تتوجه إلى غوغل بلاي والبحث عن إنستغرام والنقر على أيقونة التطبيق.
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وفي النافذة الجديدة التي ستنبثق، إنزل لأسفل الصفحة لحين تجد كلمة "Join" بالأزرق تحت مقطع شرح "Join the Beta". وبعد النقر على "Join" سوف تنبثق نافذة لتعلمك أن نسخة "Beta" لن تكون مستقرة مثل النسخة الرسمية.

من بعدها أنقر على "Join" واتبع التعليمات. والآن ستتاح لك الفرصة لتجربة الميزات الجديدة للتطبيق قبل أي شخص آخر.

في المقابل سيتيح ذلك لشركة ميتا المالكة لتطبيق إنستغرام الحصول على تعليقات مباشرة حول الميزات ويسمح لها بإزالة أي مشكلات قبل إطلاقها رسميًّا.

وبصرف النظر عن الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة للمنصة، يمكن لأولئك الذين يشاركون في الاختبار أيضًا طلب ميزات إضافية.

وإذا كنت مهتمًا بالانضمام ميزة الوصول المبكر الجديدة في إنستغرام، فيجب أن تأخذ في الاعتبار أن الإصدارات التجريبية من إنستغرام لنظام التشغيل أندرويد هي إصدارات مبكرة من التطبيق. فهي لا تزال قيد التطوير، وتواجه مشكلات معروفة ويتم تحديثها عدة مرات في الأسبوع.

من المتوقع أن يطلق إنستغرام أيضًا ميزات جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء سمات دردشة جديدة ذات تدرجات لونية وخيارات مصممة مسبقًا بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي والذي يمكن تخصيصه حسب تفضيلات المستخدم. (ارم نيوز)
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