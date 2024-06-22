من نظم التشغيل إلى الذكاء الاصطناعي.. إعلان هام من هواوي

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أعلنت شركة "هواوي تكنولوجيز- Huawei Technologies" الصينية، أمس الجمعة، انها حققت إنجازات في مجالات تمتد من نظم التشغيل إلى الذكاء الاصطناعي، مما جعل الشركة تحقق في عشر سنوات ما حققته الولايات المتحدة وأوروبا خلال 30 عاماً.وذكر ريتشارد يو رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، في تصريحات خلال افتتاح مؤتمر للمطورين يستمر ثلاثة أيام في جنوب الصين، أن نظام التشغيل (HarmonyOS) الخاص بالشركة متاح الآن على أكثر من 900 مليون جهاز.وأضاف: "حقق HarmonyOS إنجازات كبيرة. ويمكنكم القول إننا حققنا في عشر سنوات ما حققه نظراؤنا الأوروبيون والأميركيون في أكثر من 30 عاماً، فيما يتعلق ببناء التكنولوجيا الأساسية لنظام تشغيل مستقل".وHarmonyOS، هو نظام التشغيل الذي أطلقته هواوي في عام 2019، عندما حرمتها قيود أميركية من دعم شركة جوجل لنظام أندرويد، الذي كانت تستخدمه في تشغيل الهواتف الذكية.وأوضح "يو" أن بنية (أسيند) للذكاء الاصطناعي بالشركة، وهي الأقوى لشركة صينية، تعد الأكثر شعبية الآن بعد إنفيديا التي تهيمن على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.وقالت شركة "كاونتربوينت" للأبحاث إن نظام HarmonyOS من هواوري تفوق على نظام iOS من شركة أبل، ليصبح ثاني أكثر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة مبيعاً في الصين بعد أندرويد بحصة سوقية تبلغ 17%.هواوي.. نمو قياسي رغم القيود الأميركيةوحققت شركة هواوي الصينية معدل نمو قياسي في 2023، إذ ارتفعت عوائدها بمعدل 10%، تزامناً مع عودتها القوية لسوق الهواتف الذكية بمنتجها الأحدث Mate 60 Pro.وبحسب "رويترز"، بلغت عوائد هواوي خلال العام الماضي 704.2 مليار يوان، أي ما يعادل 97.39 مليار دولار، وذلك على الرغم من استمرار القيود الأميركية ضدها للعام الخامس على التوالي.وشكلت إلكترونيات المستخدمين النصيب الأكبر من العوائد، إذ زادت بنسبة 17.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 251.49 مليار يوان.الأداء غير المسبوق للشركة يعكس قدرتها على التحرر من القيود التجارية المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة وعدد من دول العالم، ففي 2019 اعتبرتها حكومة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "خطر على الأمن القومي".ويعتبر عام 2023 هو العام الثالث على التوالي الذي تنجح هواوي في تحقيق معدل نمو خلاله، بعد أن وصلت عوائد الشركة إلى أدنى مستوياتها في 2021، عندما نفد مخزونها من الشرائح الذكية.(الشرق)