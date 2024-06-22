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تكنولوجيا وعلوم
متى تكون السيارات الذاتية القيادة أقل أمانا؟
Lebanon 24
22-06-2024
|
07:34
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وجدت دراسة جديدة أن المركبات الذاتية القيادة تبدو أكثر أمانا من السيارات التي يقودها البشر، باستثناء حالتين خاصتين.
كشف فريق البحث أن السائقين البشريين يوفرون أمانا أكبر عندما تكون مستويات الإضاءة منخفضة أو عند انعطاف السيارة في اتجاه معين. ويعزى ذلك إلى التحديات التي تواجهها أجهزة استشعار المركبات الذاتية القيادة في هذه المواقف.
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وحلل معدا الدراسة، محمد عبد العاطي وشينغكسوان دينغ، بيانات حوادث السيارات في كاليفورنيا من عام 2016 إلى عام 2022. ثم قارنا سلامة المركبات الذاتية القيادة مقابل السيارات التي يديرها الإنسان.
واكتشف الباحثون أن المركبات الذاتية القيادة كانت بشكل عام أكثر أمانا من تلك التي يقودها البشر في معظم الظروف. وبعبارة أخرى، فقد وجدوا أن احتمال وقوع حادث بسبب سيارة ذاتية القيادة كان أقل من احتمال وقوع حادث بسبب السيارات التي يقودها الإنسان في ظل ظروف قيادة مماثلة. (روسيا اليوم)
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