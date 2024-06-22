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تكنولوجيا وعلوم

الأوّل من نوعه.. قائد عسكري سيعمل بالذكاء الإصطناعي

Lebanon 24
22-06-2024 | 11:30
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ابتكر العلماء الصينيون قائدًا عسكريًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، يُحاكي القادة العسكريين البشريين بطرق مختلفة، بما في ذلك الخبرة وأنماط التفكير والسمات الشخصية، حيث من المتوقع أن يقتصر عمله حاليا داخل كلية العمليات المشتركة في جامعة الدفاع الوطني في شيجياتشوانغ.
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وفي عمليات المحاكاة هذه، يتم منح الذكاء الاصطناعي سيطرة كبيرة، حيث يقوم بدور صانع القرار الرئيسي. وهذا يسمح للجيش الصيني بإجراء مناورات حربية واسعة النطاق ومتنوعة.
 
وتقتصر القاعدة المعرفية لهذا الابتكار على محاكاة النسيان البشري، بمعنى عندما تصل ذاكرته إلى الحد الأقصى، يتم التخلص من المعرفة القديمة، مما يضمن الاحتفاظ فقط بالمعلومات الأكثر صلة بعملية اتخاذ القرار. (digital news)

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