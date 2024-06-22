الأوّل من نوعه.. قائد عسكري سيعمل بالذكاء الإصطناعي

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ابتكر العلماء الصينيون قائدًا عسكريًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، يُحاكي القادة العسكريين البشريين بطرق مختلفة، بما في ذلك الخبرة وأنماط التفكير والسمات الشخصية، حيث من المتوقع أن يقتصر عمله حاليا داخل كلية العمليات المشتركة في جامعة الدفاع الوطني في شيجياتشوانغ.وفي عمليات المحاكاة هذه، يتم منح الذكاء الاصطناعي سيطرة كبيرة، حيث يقوم بدور صانع القرار الرئيسي. وهذا يسمح للجيش الصيني بإجراء مناورات حربية واسعة النطاق ومتنوعة.