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تكنولوجيا وعلوم
إلى أجل غير مُسمى.. "آبل" تُرجئ إطلاق نظامها للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
22-06-2024
|
12:57
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أرجأت "آبل" إلى أجل غير مسمى إطلاق نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي في دول الاتحاد الأوروبي، بسبب "قلق تنظيمي" مرتبط بقانون الأسواق الرقمية، بحسب الناطقة باسم الشركة.
وأعربت المجموعة عن قلقها خصوصاً في شأن الالتزامات التي نص عليها قانون الأسواق الرقمية لجهة القابلية للتشغيل البيني، معتبرة أن هذه القواعد التي تتيح التواصل بين مختلف المنصات وأنظمة المراسلة قد تشكل خطراً على أمن البيانات الشخصية وحمايتها.
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وكانت "آبل" قد أعلنت في مطلع حزيران الجاري عن نظامها الجديد "آبل إنتيليجنس" Apple Intelligence الهادف إلى تحسين استخدام مختلف أجهزتها من "آيفون" إلى "ماك" بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء محتوى، على شكل نص أو صورة أو صوت، بناءً على طلب بسيط مصاغ باللغة اليومية، أو الحصول على إجابات مفصلة عن أسئلة. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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