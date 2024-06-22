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تكنولوجيا وعلوم

كلاب آلية عسكرية ومسلحة.. هذا ما سيستخدمه الجيش الصينيّ في المستقبل (فيديو)

Lebanon 24
22-06-2024 | 23:00
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أدخل الجيش الصيني مؤخرا نوعا جديدا من الأسلحة إلى المعارك وهي "الكلاب الآلية" المزودة بمدفع رشاش مثبت على ظهرها.

ففي مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الرسمية الصينية، ظهر أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني وهم يجرون اختبارات في ساحة تدريب إلى جانب روبوت بأربعة أرجل يحمل ما يشبه نسخة من بندقية "كيو بي زد-95" الهجومية التي تثبت على ظهره، وذلك في إطار التدريبات العسكرية الصينية المشتركة الأخيرة المعروفة باسم "التنين الذهبي 2024" مع كمبوديا في خليج تايلند، وفقا لما ذكره تقرير في موقع "وايرد".
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وفي أحد السيناريوهات، يقف الجنود الصينيون على جانبي أحد المداخل في وقت يدخل فيه الكلب الآلي إلى المبنى أمامهم، وفي سيناريو آخر يطلق الروبوت طلقات من الرصاص أثناء تقدمه نحو الهدف.

وليست المرة الأولى التي يعرض فيها المجمع العسكري الصناعي الصيني كلبا آليا مسلحا، ففي تشرين الأول 2022 نشرت شركة "كيستريل ديفينس" الصينية المتخصصة في الصناعات العسكرية مقطع فيديو يُظهر إنزال مركبة أرضية رباعية الأرجل مثبت عليها رشاش خفيف من طراز "كيو بي بي-97" على سطح أحد المباني خلال إحدى تجارب حرب المدن. (الجزيرة)

المصدر: الجزيرة

تكنولوجيا وعلوم

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