تحذر من تغير المناخ.. Google Maps تحذف صوراً مزيفة للنمسا!

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أعلن تطبيق الخرائط Google Maps حذف عشرات من الصور أنشأها ناشطون بيئيون عبر الذكاء الاصطناعي للتحذير من الآثار الكارثية المستقبلية للتغير المناخي على أماكن شهيرة في النمسا.ونشرت مجموعة "الجيل الأخير" Letzte Generation، هذا الأسبوع، لقطات حقيقية لكن معدّلة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتبدو كما لو أنها التُقطت في المستقبل وتحديداً في أيار 2070، يظهر فيها نهر الدانوب وعدد من البحيرات جافة، وأنهار جليدية موحلة، وقمم جبال الألب مكسوة بالحصى.وكانت مجموعة غوغل الأميركية سريعة في الرد.وقال ناطق باسم غوغل: "حذفنا الصور المعنية التي لا تحترم سياستنا"، مذكّراً بـ"حظر المحتوى الذي لا يستند إلى تجربة حقيقية أو لا يصوّر بأمانة موقعاً ما".وقالت المنظمة غير الحكومية إنها "لم تتفاجأ" برد فعل الشركة التكنولوجية التي "تتجاهل كارثة المناخ، كما تفعل السلطات والشركات الكبرى عموماً"، بحسب الناشطة مارينا هاجن-كانافال.وكانت المجموعة أوضحت أنها تريد من خلال هذه المبادرة توعية السياح الذين "يتحضّرون لتمضية إجازاتهم باستخدام Google Maps"، إلى مخاطر تغير المناخ.وأكدت أن عام 2070 هو "مهلة ليست ببعيدة، فمَن تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاماً مثلنا، لديهم فرصة جيدة ليروا بأعينهم".واختارت مجموعة Letzte Generation، المعروفة بجذب الانتباه من خلال اتخاذها إجراءات مُلفتة كإغلاق طرق، منصة رقمية هذه المرة.وأشارت الناشطة مارينا إلى أن استخدام الإنترنت يعني القدرة على إيصال الرسالة إلى "عدد أكبر من الناس"، والتواجد "حيثما يتواجد الناس: على الإنترنت وفي الشارع أيضاً"، واعدة بمبادرات "إبداعية" أخرى.