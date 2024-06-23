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تكنولوجيا وعلوم
أبل وميتا تناقشان الشراكة في الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
23-06-2024
|
16:00
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قالت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأحد، إن "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لمنصة فيس بوك، تبحث دمج نموذجها للذكاء الاصطناعي التوليدي مع نظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون الذي كشفته شركة أبل في الآونة الأخيرة.
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وإضافة إلى غوغل وميتا، تناقش شركتا الذكاء الاصطناعي الناشئتان أنثروبيك وبيربليكسيتي أبل لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديهما مع نظام أبل إنتليجنس، حسب الصحيفة وفق مصادر مطلعة.
ولم تستجب أبل ولا ميتا ولا بيربليكسيتي ولا أنثروبيك بعد لطلبات للتعليق خارج ساعات العمل.
وأفادت الصحيفة بأن المناقشات لم تكتمل ويمكن أن تخفق، مضيفةً أن الصفقات مع أبل من شأنها أن تساعد شركات الذكاء الاصطناعي على توزيع أوسع لمنتجاتها.
وقال التقرير إن حجم المكاسب المالية المحتملة غير واضح، لكن المحادثات تضمنت شركات ذكاء اصطناعي تبيع اشتراكات مميزة لخدماتها من خلال أبل إنتليجنس.
وأعلنت شركة هواتف آي فون استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها هذا الشهر، قائلة إنها ستدمج تقنية أبل إنتليجنس الجديدة في مجموعة تطبيقاتها، بما في ذلك تطبيق سيري.
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