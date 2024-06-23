Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

روبورت يقفز أعلى من "بيغ بين".. تعرفوا عليه

Lebanon 24
23-06-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1215069-638547706817056858.jpg
Doc-P-1215069-638547706817056858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طور فريق في جامعة مانشستر البريطانية، نظاماً مبتكراً يُمكّن الروبوتات من تسجيل أعلى القفزات على الإطلاق، قد يصل لأكثر من 120 متراً في الهواء أو 200 متر على سطح القمر، أي أكثر من ضعف ارتفاع ساعة "بيغ بين".
Advertisement

ويتسم هذا النظام بأنه يمنح الروبوتات القافزة أرجل خفيفة على شكل منشور ونوابض، لتعزيز االأداء وكفاء الطاقة.

واستطاع الفريق تطوير هذا التصميم بما يسمح للروبوتات بتجاوز عقبات أكبر من حجمها بعدة مرات، باستخدام مزيج من المحاكاة الحاسوبية والتجارب المعملية والمبادئ الرياضية، وتمكن الفريق من تحسين حجم الروبوت وشكل وترتيب أجزائه وتحقيق النتائج المرجوة، وفق موقع "إنترستينغ ثينغس".

الحواجز الكبيرة
ويتم تصميم الروبوتات للتحرك عن طريق التدحرج على عجلات أو المشي على أرجل، ومع ذلك، فإن القفز هو وسيلة فعّالة للتنقل في المواقع ذات التضاريس غير المستوية أو العقبات العديدة، على الرغم من أن الروبوتات القافزة موجودة حالياً في السوق، إلا أن تصميمها يفرض عدداً من الإشكالات المهمة، وأهمها القدرة على القفز عالياً بما يكفي لتجاوز الحواجز الكبيرة والمعقدة.

حركات غير مرغوب فيها
واكتشف الباحثون أن الروبوتات القافزة التقليدية تطلق نفسها بشكل متكرر قبل إطلاق طاقة الزنبرك المتراكمة بالكامل، مما يحد من ارتفاعها الأقصى وينتج قفزات غير فعالة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنها تميل إلى إهدار الطاقة عن طريق الدوران أو التحرك جانبيًا بدلاً من القفز لأعلى، وكان هدف الباحثين هو القضاء على هذه الحركات غير المرغوب فيها بتصميماتهم الجديدة مع الحفاظ على الصلابة اللازمة والسلامة البنيوية
وبحسب الفريق، فإن اتخاذ القرار بشأن شكل الروبوت يتضمن الاختيار بين الدفع القائم على الأرجل على غرار الكنغر أو آلية تشبه المكبس مع زنبرك كبير.

إصدار أصغر
وقال الدكتور بن بارسلو، المحاضر الأول في هندسة الطيران في الجامعة والمؤلف المشارك للدراسة: "إن الأرجل الأخف وزناً، على شكل منشور، واستخدام الينابيع التي تتمدد فقط هي كلها خصائص أظهرناها لتحسين الأداء، والأهم من ذلك، كفاءة الطاقة للروبوت القافز".
وعلى الرغم من أن الباحثين قد حددوا بديلاً تصميميًا قابلاً للتطبيق لتحسين الأداء بشكل كبير، فإن خطوتهم التالية هي التحكم في اتجاه القفزات وتحديد كيفية الاستفادة من الطاقة الحركية من الهبوط لزيادة عدد القفزات التي يمكن للروبوت القيام بها بشحنة واحدة، حيث يقول الباحثون إنهم سيبحثون أيضًا في إصدارات أصغر لمهام الفضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2024-06-23
14:00 | 2024-06-23
12:51 | 2024-06-23
09:00 | 2024-06-23
07:36 | 2024-06-23
02:00 | 2024-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24