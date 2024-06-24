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1. التحكُّم اللاسلكي والتوجيه عن بُعد أطلقت "أبل" مؤخراً تطبيقها المميز "فينال كت كاميرا" (Final Cut Camera) لأجهزة الـ"آيفون" والـ"آيباد"، وهو تطبيق جديد تماماً يوفر أدوات تحكم احترافية لتصوير الفيديوهات. جرى تقديم وعرض التطبيق لأول مرة خلال حدث «أبل» لأجهزة الـ"آيباد" في شهر أيار الماضي، والآن أصبح متاحاً لجميع المستخدمين كما وعدت الشركة، ومن مميزات تطبيق "Final Cut Camera":

يتيح "فينال كت كاميرا" (Final Cut Camera) للمصورين الاتصال اللاسلكي، وتوجيه كل زاوية فيديو عن بُعد باستخدام أدوات تحكم احترافية. يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات مثل توازن اللون الأبيض (White Balance)، والتركيز اليدوي (Manual Focus)، وسرعة الغالق (Shutter Speed).

2. المراقبة والتعديل الفوري

يتميز التطبيق بالقدرة على مراقبة إشارات التحذير الصوتية وقياس الصوت، إضافة إلى تقديم مميزات مثل التركيز التلقائي (Auto Focus) والتركيز اليدوي. يمكن للمستخدمين أيضاً التبديل بين الدقة (Resolution) وتنسيقات الفيديو (Video Formats) بسهولة.





يقدم مراقبة وتعديلاً فوريين للفيديوهات مع تكامل سلس مع الآيباد لتحسين تجربة التصوير باستخدام حامل ثلاثي الأرجل (أبل)

3. تكامل مع الـ"آيباد"

عند اقتران التطبيق بجهاز الـ«آيباد»، يمكن للمستخدمين التحكم في كاميرا الـ«آيفون» مباشرة من الشاشة الكبيرة، ما يجعل عملية التصوير أكثر سلاسة وسهولة، خاصة عند استخدام حامل ثلاثي الأرجل (Tripod).

استخدام "Final Cut Camera" بوصفه تطبيقاً مستقلاً

إضافة إلى دوره بوصفه أداة مرافقة للتحكم عن بُعد، يمكن استخدام "Final Cut Camera" تطبيقاً مستقلاً لتصوير الفيديو على أجهزة "آيفون". يوفر التطبيق واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، ما يسمح للمبدعين بتصوير مقاطع فيديو احترافية دون الحاجة إلى معدات تصوير معقدة.





توافق مع "Final Cut Pro"



يتكامل تطبيق "Final Cut Camera" بشكل ممتاز مع تطبيق "Final Cut Pro" (فينال كت برو) لأجهزة الـ«آيباد» والـ"ماك". يمكن للمستخدمين نقل ومزامنة مقاطع الفيديو الملتقطة بسهولة إلى "Final Cut Pro" لمزيد من التعديل والتحرير. جرى تحديث "Final Cut Pro" لإضافة مميزات جديدة مثل "Live Multicam" (التحكم المباشر بالكاميرات المتعددة) ودعم تخزين المشروعات الخارجية على أجهزة الـ"آيباد"، إضافة إلى أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإضاءة واللون على أجهزة الـ"ماك".

ومع إطلاق تطبيق "Final Cut Camera"، تعزز "أبل" من قدراتها في مجال إنتاج الفيديوهات الاحترافية، ما يتيح للمبدعين أدوات قوية لتحسين تجربة التصوير والتحرير. وسواء كنت محترفاً في صناعة الأفلام أو هاوياً لتصوير الفيديوهات، يوفر "Final Cut Camera" الحل المثالي لجميع احتياجاتك الإبداعية. (الشرق الاوسط)