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تكنولوجيا وعلوم

سيكون لامعاً جداً.. "كويكب خطير" يمر بمحاذاة الأرض في هذا الموعد!

Lebanon 24
24-06-2024 | 06:00
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سيمر الكويكب "2024 MK" على مقربة كبيرة من الأرض يوم السبت 29 حزيران، حسب ما كشف مركز الفلك الدولي.

وذكر المركز أن مرور "2024 MK" سيحدث يوم السبت على الساعة 01:41 ظهرا بتوقيت غرينتش، وسيقع الكويكب حينها على مسافة 295 ألف كم من الأرض فقط، وهي تمثلي ثلثي بعد القمر عن الأرض.
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وأضاف: "تم اكتشاف هذا الكويكب قبل عدة أيام، وتحديدا يوم 16 يونيو الحالي، ويبلغ قطره 187 مترا، وهو مصنف من فئة الكويكبات محتملة الخطورة (Potentially Hazardous Asteroid)".

وأوضح: "ما يميز هذا الحدث أن الكويكب سيكون لامعا جدا عند اقترابه من الأرض ليصل إلى القدر 8.6، بمعنى أنه يمكن رؤيته باستخدام منظار بسيط إذا عرف موقعه في السماء".

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أنه لم يمر كويكب بالقرب من الأرض بهذا اللمعان منذ أكثر من 12 عاما.

وأبرز: "ضمن ما هو مكتشف حاليا، فإنه لن يتكرر مثل هذا المرور حتى عام 2028. وستكون سرعة الكويكب أثناء مروره بالقرب من الأرض حوالي 34 ألف كيلومتر في الساعة".
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