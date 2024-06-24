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تكنولوجيا وعلوم
إنستغرام تضيف ميزة خاصة "للأصدقاء المقربين فقط"
Lebanon 24
24-06-2024
|
08:00
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كشفت إنستغرام عن إضافة البث المباشر للأصدقاء والمقربين مما يسمح للمستخدمين بالبث مع ما يصل إلى ثلاثة أشخاص آخرين في جلسة فيديو خاصة، وذلك بهدف زيادة المحادثات الجماعية في التطبيق.
وبإمكان المستخدمين الآن البث مع الأصدقاء المقربين فقط، ودعوة الآخرين في قائمة الأصدقاء المقربين للمشاركة في استضافة البث أو الانضمام إليه.
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وتؤدي هذه الميزة إلى توسيع الجمهور ليشمل الأصدقاء المقربين لأصدقائك المقربين، مع أنها في الأساس خيار فيديو مباشر للمجموعات الصغيرة، مما قد يساعد في تسهيل التواصل ضمن التطبيق.
وتهدف ميزة البث المباشر لأصدقائك المقربين إلى توفير طريقة أخرى لمستخدمي إنستغرام للتواصل في التطبيق، والحفاظ على المجتمع، ضمن مجموعات مترابطة، كما هو الحال مع وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
وفي سياق غير بعيد، تحرص إنستغرام على توفير طرق إضافية للمستخدمين للتفاعل مع الموسيقى في التطبيق، وهذه المرة عبر إضافة الموسيقى في المنشورات الدائرية التي تتضمن مقاطع فيديو، ويمكن الآن إضافة مقطوعات موسيقية لمرافقة تحديثات المنشورات الدائرية، حتى لو كانت تتضمن إطار فيديو.
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