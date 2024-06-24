"ميتا" تطلق برنامج ذكاء اصطناعي جديد للشركات الأوروبية الناشئة

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أطلقت شركة "ميتا" برنامج ذكاء اصطناعي جديد مفتوح المصدر في فرنسا للشركات الأوروبية الناشئة، التي تواجه صعوبة للحفاظ على قدرتها التنافسية.وقال المسؤول عن الشؤون الدولية في "ميتا" نيك كليغ: "نواجه مشكلة فعلية في أوروبا، إذ تتفوق علينا الولايات المتحدة والصين بسرعة كبيرة"، مضيفاً: "اعتقدنا لفترة طويلة جداً أنّ الدور الوحيد الذي يتعين على أوروبا أن تؤديه هو التنظيم، بينما يقتصر دور الصين على التقليد والولايات المتحدة على الابتكار".وتابع: "لا نحقق النجاح بفضل القوانين بل بفضل الابتكار وريادة الأعمال والشراكات بين عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة الصغيرة، وهو ما يتلاقى مع طموحات هذا البرنامج".