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تكنولوجيا وعلوم

تحقيق مع متاجر "آبل".. اليكم السبب

Lebanon 24
24-06-2024 | 23:00
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بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن ما يتردد عن ممارسات تضر بالمنافسة من قبل متجر تطبيقات "آبل".


ووفقاً للمفوضية، سيتم التحقيق بشأن قيام آبل بالحصول على رسوم من متاجر التطبيقات البديلة ومطوري التطبيقات كل مرة يقوم مستخدم لجهاز آيفون بتنزيل برامجهم.
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وستحقق المفوضية بشأن الخطوات التي يجب على مستخدمي أجهزة آيفون اتباعها لاستخدام متجر تطبيقات بديل، بالإضافة إلى معايير الأهلية التي تقرها آبل للمطورين من أجل توفير تطبيقات آبل عبر شبكة الانترنت بدلاً من متجر تطبيقات آبل.


هذا وأعلنت المفوضية أنها أرسلت لشركة "آبل" عرضاً مبدئياً يفيد بأن الشركة انتهكت قانون الأسواق الرقمية عبر منع المطورين من توجيه المستخدمين بحرية خارج النظام البيئي لمتجر تطبيقات آبل، وذلك في إطار تحقيق تم فتحه في آذار الماضي.
المصدر: ae24
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