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تكنولوجيا وعلوم

قابل للطي.. تعرفوا الى هاتف Blackview الجديد

Lebanon 24
25-06-2024 | 02:34
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بدأت Blackview بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على ميزات ومواصفات تجعله من بين أفضل الهواتف القابلة للطي.

يأتي هاتف Hero 10 بهيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (169/75.5/8.1) ملم، وزنه 198 غ.

وشاشته الأساسية أتت Foldable AMOLED، مقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (2560/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا، أما شاشته الخارجية فجاءت بمقاس 1.9 بوصة، دقة عرضها (390/390) بيكسل.
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يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات DokeOS 4، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (108+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.

ودعمته Blackview بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعلم مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)
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