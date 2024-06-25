قابل للطي.. تعرفوا الى هاتف Blackview الجديد

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بدأت Blackview بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على ميزات ومواصفات تجعله من بين أفضل الهواتف القابلة للطي.يأتي هاتف Hero 10 بهيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (169/75.5/8.1) ملم، وزنه 198 غ.وشاشته الأساسية أتت Foldable AMOLED، مقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (2560/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا، أما شاشته الخارجية فجاءت بمقاس 1.9 بوصة، دقة عرضها (390/390) بيكسل.يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات DokeOS 4، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256 غيغابايت.وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (108+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.ودعمته Blackview بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعلم مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)