بعد مهمته في الجانب البعيد للقمر.. مسبار صيني يعود إلى الأرض وهذا ما يحمله

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عاد المسبار الصيني "تشانغ آه 6″ إلى كوكب الأرض يوم الثلاثاء، وقد هبط في منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين، حاملا عينات صخور وتربة من الجانب البعيد للقمر الذي لم يتم استكشافه إلا قليلا، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.ويتوقع علماء صينيون أن تشمل العينات التي تم جلبها من القمر أجزاء من صخور بركانية عمرها 2.5 مليون عام ومواد أخرى، ويأمل العلماء أن تجيب عن أسئلة حول الاختلافات الجغرافية على جانبي القمر، ويأملون أيضا أن يعود المسبار بمواد تحمل آثار ضربات نيزكية من ماضي القمر.وبينما جمعت البعثات الأميركية والسوفياتية السابقة عينات من الجانب القريب للقمر، كانت المهمة الصينية هي الأولى التي جمعت عينات من الجانب البعيد.الجانب القريب هو ما يرى من الأرض، والجانب البعيد يواجه الفضاء الخارجي.ومن المعروف أيضا أن الجانب البعيد يحتوي على جبال وحفر نيزكية، وهو ما يتناقض مع المساحات المسطحة نسبيا التي يمكن رؤيتها على الجانب القريب.وغادر المسبار الأرض في 3 أيار، واستغرقت رحلته 53 يوما.قام المسبار بالحفر في تربة القمر واستخرج عينات الصخور من السطح.وفي السياق، قال تسونغ يوي يويه، عالم الجيولوجيا في الأكاديمية الصينية للعلوم، في بيان صدر بمجلة "ذي إنوفيشن"، التي تصدر بالشراكة مع الأكاديمية، إن العينات "من المتوقع أن تجيب عن أحد الأسئلة العلمية الأساسية في أبحاث العلوم القمرية، ألا وهو: ما هو النشاط الجيولوجي المسؤول عن الاختلافات بين الجانبين؟"وأطلقت الصين في السنوات الأخيرة عدة بعثات ناجحة إلى القمر، حيث جمعت عينات من الجانب القريب للقمر باستخدام المسبار "تشانغ آه 5″ سابقا. (سكاي نيوز)