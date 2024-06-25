26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد.. هذا ما سيقدّمه
Lebanon 24
25-06-2024
|
08:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت موتورولا عن الجهاز الجديد من سلسلة S المسمى "Moto S50 Neo". ويتميز هاتف الفئة المتوسطة بشاشة منحنية من نوع "pOLED" بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع.
Advertisement
وزودت الشركة هاتف Moto S50 Neo بمجموعة الشرائح "Snapdragon 6s Gen 3" مع وحدة معالجة الرسوميات "Adreno 619".
وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع قدرها 8 جيغابايت أو 12 جيغابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 256 جيغابايت أو 512 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.
ويعمل هاتف موتورولا الجديد بواجهة المستخدم My UX المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.
وتشمل المزايا الأخرى مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة ومكبرات صوت استريو مدعومة بتقنية دولبي أتموس "Dolby Atmos" وميكروفونات مزدوجة مع مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP54.
ويأتي هاتف موتورولا Moto S50 Neo بسعر قدره 190 دولارًا لنسخة 8 جيغابايت + 256 جيغابايت، و 220 دولارًا لنسخة 12 جيغابايت + 256 جيغابايت، و 260 دولارًا لنسخة 12 جيغابايت + 512 جيغابايت. ومن المتوقع إعلان الجهاز عالميًا باسم Moto G85. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما ستقصفه إسرائيل داخل لبنان.. إليكم ما قيل في تل أبيب!
Lebanon 24
هذا ما ستقصفه إسرائيل داخل لبنان.. إليكم ما قيل في تل أبيب!
14:30 | 2024-06-24
24/06/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ10 آلاف ليرة.. هل سيتم سحبها؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ10 آلاف ليرة.. هل سيتم سحبها؟
02:15 | 2024-06-25
25/06/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن قصف طال البقاع.. أنباء متضاربة بشأن ما حصل
Lebanon 24
حديث عن قصف طال البقاع.. أنباء متضاربة بشأن ما حصل
11:22 | 2024-06-24
24/06/2024 11:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"فرح كبير".. شاهدوا ماذا حصل في المطار!
Lebanon 24
"فرح كبير".. شاهدوا ماذا حصل في المطار!
16:57 | 2024-06-24
24/06/2024 04:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مدينة سيدمرها "حزب الله" بأكملها.. صواريخ بالآلاف ستدخل الحرب!
Lebanon 24
مدينة سيدمرها "حزب الله" بأكملها.. صواريخ بالآلاف ستدخل الحرب!
16:00 | 2024-06-24
24/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:02 | 2024-06-25
بعد مهمته في الجانب البعيد للقمر.. مسبار صيني يعود إلى الأرض وهذا ما يحمله
02:34 | 2024-06-25
قابل للطي.. تعرفوا الى هاتف Blackview الجديد
00:29 | 2024-06-25
الأمم المتحدة تنشر مجموعة مبادئ عالمية لمكافحة التضليل عبر الإنترنت.. ما هي؟
23:00 | 2024-06-24
تحقيق مع متاجر "آبل".. اليكم السبب
16:16 | 2024-06-24
"ميتا" تطلق برنامج ذكاء اصطناعي جديد للشركات الأوروبية الناشئة
08:00 | 2024-06-24
إنستغرام تضيف ميزة خاصة "للأصدقاء المقربين فقط"
فيديو
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
03:47 | 2024-06-24
25/06/2024 16:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
25/06/2024 16:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
25/06/2024 16:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24