موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد.. هذا ما سيقدّمه

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كشفت موتورولا عن الجهاز الجديد من سلسلة S المسمى "Moto S50 Neo". ويتميز هاتف الفئة المتوسطة بشاشة منحنية من نوع "pOLED" بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع.وزودت الشركة هاتف Moto S50 Neo بمجموعة الشرائح "Snapdragon 6s Gen 3" مع وحدة معالجة الرسوميات "Adreno 619".وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع قدرها 8 جيغابايت أو 12 جيغابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 256 جيغابايت أو 512 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.ويعمل هاتف موتورولا الجديد بواجهة المستخدم My UX المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.وتشمل المزايا الأخرى مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة ومكبرات صوت استريو مدعومة بتقنية دولبي أتموس "Dolby Atmos" وميكروفونات مزدوجة مع مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP54.ويأتي هاتف موتورولا Moto S50 Neo بسعر قدره 190 دولارًا لنسخة 8 جيغابايت + 256 جيغابايت، و 220 دولارًا لنسخة 12 جيغابايت + 256 جيغابايت، و 260 دولارًا لنسخة 12 جيغابايت + 512 جيغابايت. ومن المتوقع إعلان الجهاز عالميًا باسم Moto G85. (البوابة العربية للأخبار التقنية)