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تكنولوجيا وعلوم
"OpenAI" تهدد بحجب الخدمات عن المطورين الصينيين
Lebanon 24
25-06-2024
|
09:47
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حذرت "OpenAI" المطورين في الصين من أنها قد تبدأ بمنع وصولهم إلى أدواتها وبرامجها اعتبارًا من شهر تموز، مما يشير إلى أن الشركة المطورة لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي "ChatGPT" تتخذ موقفًا متشددًا بخصوص منع وصول المستخدمين من الدول التي لا تقدم فيها خدمات.
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وأرسلت الشركة الناشئة التي تدعمها مايكروسوفت مذكرات بخصوص الخطوة الوشيكة إلى المطورين في عدة مواقع، وفقًا للقطات الشاشة المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشدد الشركة الإجراءات لمنع محاولات الوصول من البلدان والأقاليم غير المدعومة إلى خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر واجهات برمجة التطبيقات، ويشمل ذلك الصين وهونج كونج، مما يؤدي إلى تعميق الفجوة في مجال الذكاء الاصطناعي بين الصين والولايات المتحدة.
وقد تؤثر خطوة "OpenAI" في الشركات الصينية التي تطور خدماتها بناءً على نماذج "OpenAI". وتبني عدد من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في الصين تطبيقات تعتمد على نماذج "OpenAI"، وهي تدر إيرادات للشركة الأميركية. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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