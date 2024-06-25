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تكنولوجيا وعلوم
من سناب شات.. أدوات أمان جديدة لحماية المراهقين
Lebanon 24
25-06-2024
|
10:39
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أعلنت سناب شات مجموعة جديدة من مزايا الأمان، ويشمل ذلك تحديثات لوظيفة حظر الحساب وإجراءات حماية الصداقة، مما يجعل من الصعب على الغرباء الاتصال بالمستخدمين عبر منصتها.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة وسط مخاوف بخصوص استغلال المراهقين عبر تطبيقات الوسائط الاجتماعية، مما يؤدي غالبًا إلى حوادث خطيرة، ويشمل ذلك الابتزاز الجنسي.
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وتشمل التحديثات تحسين أداة حظر المستخدم الحالية في سناب شات. ويؤدي ذلك إلى حظر طلبات الصداقة الجديدة من الجهات الفاعلة السيئة التي حظرها المستخدم عند إرسال طلبات الصداقة من حسابات أخرى مسجلة عبر الجهاز نفسه.
وقالت سناب شات إن هذا يساعد في الحد من التواصل من الحسابات الأخرى الموجودة أو الجديدة التي أنشأها الحساب المحظور. (البوابة العربية للاخبار التقنية)
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