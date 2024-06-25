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تكنولوجيا وعلوم

مُصممة للرياضيين.. كاسيو تطلق ساعتها الذكية

Lebanon 24
25-06-2024 | 10:57
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أطلقت كاسيو ساعتها الذكية "G-SHOCK GBD-300" ضمن خط "G-SQUAD" لتتبع المسافة والسرعة والخطوات والسعرات الحرارية أثناء الماراثون والتدريبات، مما يجعلها مفيدة للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية.

وتتميز الساعة الجديدة بجسم أنحف وأصغر من النماذج التقليدية، مع راحة معززة بحزام يمنع الالتصاق بسبب العرق مع ضمان عدم الانزلاق.
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كما أن الهيكل المتين مقاوم للماء حتى ضغط قدره 20 بارًا.

وتوفر الشاشة – التي هي من نوع LCD الأحادية اللون والعالية التباين – رؤية جيدة للوقت والتاريخ والمنبهات في وضح النهار.

وتشمل المزايا الإضافية أربعة منبهات ومؤقتًا للعد التنازلي وساعة إيقاف و 38 إعدادًا للتوقيت العالمي.

وتأتي الساعة الذكية مزودة بمزايا متقدمة لتتبع اللياقة البدنية وقياس المسافة والخطوات والسعرات الحرارية المحروقة، وتخزن ساعة كاسيو هذه البيانات لتحليل الأداء، مما يساعد الرياضيين في مراقبة تقدمهم وضبط تدريباتهم.

ويحمي الإطار المرتفع الشاشة التي يمكن إضاءتها تلقائيًا بضوء LED الشديد الإضاءة من خلال إمالة بسيطة للمعصم.

وتشتمل مزايا التتبع الصحي في G-SHOCK GBD-300 على المسافة والسرعة والسعرات الحرارية المحروقة لما يصل إلى مئة جولة. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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