OpenAI تشتري هذه الشركة لتعزيز ثرواتها المؤسسية

قالت شركة تصنيع ChatGPT إن شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت استحوذت على شركة Rockset الناشئة للبحث وتحليل قواعد البيانات لتوفير بنية تحتية أفضل لمنتجاتها المؤسسية.

ولم تكشف الشركات عن حجم الصفقة، حيث استخدمت OpenAI أسهمها لشراء الشركة في صفقة أسهم تقدر قيمة Rockset ببضع مئات الملايين، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ من قبل مختبر الذكاء الاصطناعي سريع النمو، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وبلغت قيمة الشركة آخر مرة 86 مليار دولار في عرض مناقصة قدمها مستثمرون في وقت سابق من هذا العام.

تقوم شركة Rockset، التي أسسها مهندسون سابقون في شركة Meta، ببناء قواعد بيانات للبحث والتحليلات في الوقت الفعلي، وقد استفادت من استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات من روبوتات الدردشة واكتشاف الحالات الشاذة.

وبدعم من شركات رأس المال الاستثماري Greylock وSequoia وHewlett Packard Enterprise، قالت Rockset العام الماضي إنها جمعت 105 ملايين دولار من إجمالي التمويل.

وقالت Rockset إن فريقها سينضم إلى OpenAI وستعمل التكنولوجيا على تشغيل البنية التحتية للاسترجاع لمنتجات الشركات المصنعة لـ ChatGPT.

وهذا يعني أن خبرة Rockset في معالجة البيانات في الوقت الفعلي والبحث عن المتجهات ستعزز قدرة OpenAI على الوصول بسرعة إلى كميات هائلة من المعلومات وتحليلها، مما يؤدي على الأرجح إلى استجابات أسرع وأكثر دقة من نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث تحاول بيع أدوات المؤسسات للفهرسة والتحليل بسرعة. (اليوم السابع)