Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ستطرحه بسعر منافس... موتورولا تكشف عن هاتفها المتطور الجديد (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2024 | 02:01
A-
A+
Doc-P-1216005-638549894175951540.png
Doc-P-1216005-638549894175951540.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت موتورولا عن هاتف S50 Neo الذي جهّزته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس.
يأتي الهاتف الجديد بهيكل أبعاده (161.9/73.1/7.6) ملم، وزنه 171 غ، وحصل على شاشة P-OLED، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي 1600 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات.
Advertisement
 
 
 
 
 
يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.


والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.
ودعمته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:10 | 2024-06-26
23:00 | 2024-06-25
15:00 | 2024-06-25
12:08 | 2024-06-25
10:57 | 2024-06-25
10:39 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24