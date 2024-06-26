ميزة جديدة من "آبل"... ما هي؟

أتاحت شركة آبل ميزة "انعكاس آيفون" "iPhone Mirroring" للمطورين الذين يختبرون الإصدارات التجريبية لنظامي التشغيل "iOS 18" في هواتف آيفون و"macOS Sequoia" في أجهزة "ماك".



وتتيح هذه الميزة للمستخدمين بثّ شاشة هواتف "آيفون" مباشرة على جهاز "ماك"، لتوفير تجربة متكاملة تسمح بإدارة تطبيقات آيفون وتشغيلها في أجهزة ماك، بالإضافة إلى نقل الملفات بسلاسة بين الهواتف والحواسيب. (العربية)

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