جديد "هونر".. أول حماية للعين بتقنية الذكاء الاصطناعي!

كشفت شركة هونور عن ابتكارين رائدين في مجال الذكاء الاصطناعي على الأجهزة، حيث يساعد الابتكار الأول في حماية العين، فيما يُساهم الثاني في تجنب التزييف العميق، وحماية خصوصية المستخدم.



Advertisement وعن حماية العين، أطلقت شركة هونور تقنية "AI Defocus Eye Protection"، أو "إزالة التركيز البؤري بالذكاء الاصطناعي لحماية العين"، حيث تستفيد هذه التقنية من الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نظارات إزالة التركيز البؤري على شاشة الجهاز الذكي. وعن حماية العين، أطلقت شركة هونور تقنية "AI Defocus Eye Protection"، أو "إزالة التركيز البؤري بالذكاء الاصطناعي لحماية العين"، حيث تستفيد هذه التقنية من الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نظارات إزالة التركيز البؤري على شاشة الجهاز الذكي.

وتعتبر نظارات إزالة التركيز البؤري مهمة لصحة العين لأنها تحفز عن قصد إزالة التركيز المتحكم فيها في المجال البصري المحيطي للمستخدم للمساعدة في الحفاظ على رؤية مركزية واضحة.

وأوضحت هونور أن تقنيتها لحماية العين بتقنية الذكاء الاصطناعي تقلل من قصر النظر العابر لدى المستخدم بمقدار 13-75 درجة بعد القراءة لمدة 25 دقيقة (13 درجة في المتوسط بعد القراءة لمدة 25 دقيقة، مع تجربة بعض المستخدمين لتخفيض أقصى قدره 75 درجة).



وفي ما يتعلق بالالتفاف على المخاطر التي تشكلها تقنية الذكاء الاصطناعي "التزييف العميق" القائمة على السحابة، قدمت الشركة تقنية اكتشاف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي، تساعد في منع الاحتيال واكتشاف المحتوى الذي تم التلاعب به رقمياً.

وتفحص التقينة AI Deepfake Detection معلومات كل إطار على حدة مثل الاتصال بالعين والإضاءة ووضوح الصورة وتشغيل الفيديو لتحديد العيوب غير المحسوسة لعيون الإنسان.



كذلك، تم تدريب AI Deepfake Detection من خلال مجموعة بيانات كبيرة من مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بعمليات الغش الإلكتروني، مما مكّن الذكاء الاصطناعي من إجراء التعرف والفحص والمقارنة في غضون 3 ثوان.

وإذا تم اكتشاف إنشاء المحتوى بشكل صناعي أو معدل بواسطة الميزة، يتم إصدار تحذير من المخاطر على الفور للمستخدم، مما يمنعه من المشاركة المستمرة مع المحتالين المحتملين من أجل سلامتهم. (24)