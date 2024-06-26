في دولة عربية.. جامعة تحصل على براءة اختراع لروبوت بالطاقة الكهرومغناطيسية

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ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس)، اليوم الأربعاء، تتكون أجزاء الروبوت من عدد من المقاطع ذات مجموعة من المغناطيسات الكهربائية المرتبة بالتناوب مع الزنبركات، التي تعطي حالة من توازن القوى بين هذه المقاطع.وتوفر هذه الآلية مختلف أشكال الحركة الديناميكية والحرية للروبوت بشكل تراكمي، والتي تعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية، وتعزز من فرص استخدامه في المجالات الصناعية والطبية، وغيرها من تطبيقات الروبوت المختلفة.