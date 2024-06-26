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تكنولوجيا وعلوم
في دولة عربية.. جامعة تحصل على براءة اختراع لروبوت بالطاقة الكهرومغناطيسية
Lebanon 24
26-06-2024
|
16:00
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حصلت جامعة القصيم على وثيقة براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن ابتكار روبوت متسلسل يمكن تشغيله بالطاقة الكهرومغناطيسية، عوضاً عن الطرق الاعتيادية لتشغيل الروبوت، ويمكن استخدامه في عدد من المجالات الصناعية وتطبيقات الروبوت.
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ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس)، اليوم الأربعاء، تتكون أجزاء الروبوت من عدد من المقاطع ذات مجموعة من المغناطيسات الكهربائية المرتبة بالتناوب مع الزنبركات، التي تعطي حالة من توازن القوى بين هذه المقاطع.
وتوفر هذه الآلية مختلف أشكال الحركة الديناميكية والحرية للروبوت بشكل تراكمي، والتي تعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية، وتعزز من فرص استخدامه في المجالات الصناعية والطبية، وغيرها من تطبيقات الروبوت المختلفة.
ويأتي هذا الابتكار ضمن "مشروع تسجيل براءات الاختراع لمنسوبي الجامعة"، والذي يهدف إلى تحويل الاختراعات والأفكار البحثية إلى منتجات محمية ذات عائد اقتصادي، والإسهام في رفع التصنيف المحلي والدولي للجامعة في سجل براءات الاختراع.
(24)
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