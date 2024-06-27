هاتف جديد يغزو الأسواق العالمية.. متطور ورخيص الثمن تعرفوا اليه

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بدأت Realme بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطلق بسعر منافس.يأتي هاتف Realme 12 4G بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (163/75.5/7.9) ملم، وزنه 187 غ.وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2000 شمعة/م تقريبا.يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 685، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل وقادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.ودعمته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.وسيطرح هذا الهاتف بلونين أساسيين هما الفضي والأخضر، وسيكون سعره 200 يورو تقريبا. (روسيا اليوم)