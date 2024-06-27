شركة ASUS تتحدى آبل وسامسونغ بساعتها الجديدة.. وهذا سعرها





وتتميز الساعة بتصميم أنيق، وهيكل متين ومقاوم للماء والغبار وفق معيار 5 ATM، كما جهّزت بشاشة AMOLED، مقاس 1.39 بوصة، دقة عرضها (454/454) بيكسل، وحميت الشاشة بزجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.

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ومن أهم ما حصلت عليه هذه الساعة هو الحساسات التي تساعد على إجراء تخطيط كهربي للقلب (ECG)، كما جهّزت بحساسات لقياس معدلات ضغط الدم، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وحساسات لقياس معدلات الأكسجة في الدم. كشفت ASUS عن ساعة ذكية حصلت على مواصفات تجعلها منافسا قويا لساعات آبل وسامسونغ الحديثة.وتتميز الساعة بتصميم أنيق، وهيكل متين ومقاوم للماء والغبار وفق معيار 5 ATM، كما جهّزت بشاشة AMOLED، مقاس 1.39 بوصة، دقة عرضها (454/454) بيكسل، وحميت الشاشة بزجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.ومن أهم ما حصلت عليه هذه الساعة هو الحساسات التي تساعد على إجراء تخطيط كهربي للقلب (ECG)، كما جهّزت بحساسات لقياس معدلات ضغط الدم، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وحساسات لقياس معدلات الأكسجة في الدم.

حصلت أيضا على ميزة تحليل مكونات الجسم (BIA) التي تمكن المستخدمين من معرفة نسب الدهون في أجسامهم، كما زوّدت بتطبيقات لمراقبة النشاط البدني ومعدلات النوم اليومية للمستخدم.

ودعمتها ASUS بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وجهزتها ببطارية، الشحنة الكاملة منها تمكن الساعة من العمل لـ 9 أيام في وضع الاستخدام العادي، أو 14 يوما مع تفعيل نظام ترشيد استهلاك الطاقة.



ومن المفترض أن تطلق هذه الساعة في الأسواق العالمية قريبا، بسعر 120 دولارا تقريبا. (روسيا اليوم)