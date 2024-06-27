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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تضاعف عدد اللغات المدعومة في خدمة الترجمة
Lebanon 24
27-06-2024
|
12:00
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أعلنت غوغل اليوم عن إضافة دعم لـ 110 لغة جديدة إلى خدمة الترجمة من جوجل، وقبل الآن كانت خدمة الترجمة من غوغل تدعم 133 لغة، لذا فإن هذا التوسع الذي تقول الشركة إنه الأكبر على الإطلاق ويمثل قفزة كبيرة.
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وقال إسحاق كاسويل من غوغل فى منشور بالمدونة، ساعد نموذج لغة Google PaLM 2 AI الترجمة في تعلم هذه اللغات الجديدة، وقد كانت جيدة بشكل خاص في تعلم اللغات المرتبطة ببعضها البعض، مثل اللغات "القريبة من الهندية".
وأضاف كاسويل، تتضمن قائمة اللغات المدعومة حديثًا خدمة الترجمة الكانتونية، والتي "كانت منذ فترة طويلة واحدة من أكثر اللغات المطلوبة لترجمة غوغل.
ونظرًا لأن اللغة الكانتونية غالبًا ما تتداخل مع لغة الماندرين في الكتابة، فمن الصعب العثور على البيانات ونماذج التدريب، ويقول كاسويل أيضًا إن «نحو ربع اللغات الجديدة تأتي من أفريقيا».
كما أن معظم اللغات الجديدة يتحدث بها ما لا يقل عن مليون شخص، حسبما قال كاسويل لموقع The Verge في مقابلة، في حين يتحدث مئات الملايين من الأشخاص "العديد منها. (اليوم السابع)
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