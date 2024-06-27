26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"يوتيوب" يختبر خاصية Hype لدعم صناع المحتوى
Lebanon 24
27-06-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يقوم موقع يوتيوب بتجربة نهج جديد لتقديم دعم مجتمعي معزز لمنشئي مقاطع الفيديو الصغيرة، كما أعلنت الشركة هذا الأسبوع، فإن الميزة الجديدة المسماة Hype متاحة للمشاهدين في مناطق محددة، حيث تم تصميم البرنامج لمنشئي المحتوى الذين يستوفون معايير محددة، كما تعد Hype مجرد واحدة من العديد من الميزات الجديدة قيد التطوير بواسطة يوتيوب.
Advertisement
شارك أحد متخصصي المجتمع معلومات حول ميزة Hype الجديدة على صفحة الدعم على يوتيوب، تمكن المشاهدين في البرازيل وتركيا وتايوان بإثارة مقطع فيديو بالإضافة إلى الإعجاب به، مما سيساعده في الحصول على مرتبة أعلى بين مقاطع الفيديو الأخرى، كلما زاد الاهتمام بالفيديو، كلما ارتفع تصنيفه، وفقًا للشركة.
حاليًا، يمكن للمشاهدين الإعجاب بمقاطع الفيديو التي يستمتعون بها ومشاركتها، مما يفيد منشئي المحتوى، بالإضافة إلى ذلك يمكنهم الاستفادة من ميزات مثل Super Chat وSuper الملصقات لكسب المال بالإضافة إلى الأموال من الإعلانات.
ستعرض علامة التبويب "استكشاف" الرتب المستندة إلى الضجيج، وفقًا لموقع YouTube، كما يُزعم أنه من خلال القيام بذلك سيتمكن منشئو المحتوى الصغار من الوصول إلى جمهور أكبر والحصول على المزيد من دعم المجتمع
كما أن برنامج Hype متاح فقط لمنشئي برنامج شركاء يوتيوب الذين لديهم أقل من 500000 مشترك، وفقًا لمنصة بث الفيديو، علاوة على ذلك يجب أن تلتزم جميع مقاطع الفيديو الخاصة بهم بإرشادات مجتمع يوتيوب.
كما أن هذا البرنامج لا يزال قيد الاختبار ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم توسيعه ليشمل المزيد من منشئي المحتوى في المستقبل.
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
27/06/2024 12:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هي قنصل لبنان في سويسرا.. ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في إيطاليا مع شقيقتها (صور)
Lebanon 24
هي قنصل لبنان في سويسرا.. ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في إيطاليا مع شقيقتها (صور)
03:48 | 2024-06-27
27/06/2024 03:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد من السفارة الأميركية في بيروت.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير جديد من السفارة الأميركية في بيروت.. هذا ما جاء فيه
03:44 | 2024-06-27
27/06/2024 03:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة ابنة عاصي الحلاني تحتفل بخطوبتها رسمياً.. شاهدوا فرحة والدها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة ابنة عاصي الحلاني تحتفل بخطوبتها رسمياً.. شاهدوا فرحة والدها (صور وفيديو)
02:13 | 2024-06-27
27/06/2024 02:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أيام قليلة من زفافها.. دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
قبل أيام قليلة من زفافها.. دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
04:03 | 2024-06-27
27/06/2024 04:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:58 | 2024-06-27
بسعر تنافسي.. "ون بلس" تُطلق جهازها اللّوحي الجديد
15:00 | 2024-06-27
4 أسباب ترفع درجة حرارة الهاتف الذكي.. احذروها
13:14 | 2024-06-27
التحقيقات انطلقت.. روبوت ينتحر خلال دوام عمله في كوريا الجنوبية!
12:00 | 2024-06-27
غوغل تضاعف عدد اللغات المدعومة في خدمة الترجمة
10:00 | 2024-06-27
شركة ASUS تتحدى آبل وسامسونغ بساعتها الجديدة.. وهذا سعرها
08:00 | 2024-06-27
موجات حرّ عديدة فتكت بالأرض على مرّ السنين... إليكم أبرزها
فيديو
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
28/06/2024 07:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
28/06/2024 07:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
02:08 | 2024-06-26
28/06/2024 07:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24