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تكنولوجيا وعلوم

"يوتيوب" يختبر خاصية Hype لدعم صناع المحتوى

Lebanon 24
27-06-2024 | 23:00
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يقوم موقع يوتيوب بتجربة نهج جديد لتقديم دعم مجتمعي معزز لمنشئي مقاطع الفيديو الصغيرة، كما أعلنت الشركة هذا الأسبوع، فإن الميزة الجديدة المسماة Hype متاحة للمشاهدين في مناطق محددة، حيث تم تصميم البرنامج لمنشئي المحتوى الذين يستوفون معايير محددة، كما تعد Hype مجرد واحدة من العديد من الميزات الجديدة قيد التطوير بواسطة يوتيوب.
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شارك أحد متخصصي المجتمع معلومات حول ميزة Hype الجديدة على صفحة الدعم على يوتيوب، تمكن المشاهدين في البرازيل وتركيا وتايوان بإثارة مقطع فيديو بالإضافة إلى الإعجاب به، مما سيساعده في الحصول على مرتبة أعلى بين مقاطع الفيديو الأخرى، كلما زاد الاهتمام بالفيديو، كلما ارتفع تصنيفه، وفقًا للشركة.

حاليًا، يمكن للمشاهدين الإعجاب بمقاطع الفيديو التي يستمتعون بها ومشاركتها، مما يفيد منشئي المحتوى، بالإضافة إلى ذلك يمكنهم الاستفادة من ميزات مثل Super Chat وSuper الملصقات لكسب المال بالإضافة إلى الأموال من الإعلانات.

ستعرض علامة التبويب "استكشاف" الرتب المستندة إلى الضجيج، وفقًا لموقع YouTube، كما يُزعم أنه من خلال القيام بذلك سيتمكن منشئو المحتوى الصغار من الوصول إلى جمهور أكبر والحصول على المزيد من دعم المجتمع

كما أن برنامج Hype متاح فقط لمنشئي برنامج شركاء يوتيوب الذين لديهم أقل من 500000 مشترك، وفقًا لمنصة بث الفيديو، علاوة على ذلك يجب أن تلتزم جميع مقاطع الفيديو الخاصة بهم بإرشادات مجتمع يوتيوب.

كما أن هذا البرنامج لا يزال قيد الاختبار ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم توسيعه ليشمل المزيد من منشئي المحتوى في المستقبل.

(اليوم السابع)
 
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