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تكنولوجيا وعلوم

4 أسباب ترفع درجة حرارة الهاتف الذكي.. احذروها

Lebanon 24
27-06-2024 | 15:00
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تتعرض الكثير من الأجهزة الإلكترونية للسخونة مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وإذا كنت تستخدم هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول فى الداخل في فترة الظهيرة، فقد تلاحظ أنهما يصبحان ساخنين حتى عند عدم تشغيله، وهذا بسبب البطارية الموجودة بداخلها.

 وفيما يلي بعض الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأجهزة:

التهوية غير الكافية: تحتوي الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفاز على فتحات مصممة لإخراج الحرارة. إن سد هذه الفتحات بالأشياء أو وضع الأجهزة في أماكن ضيقة يمنع تدفق الهواء بشكل صحيح.

 الاستخدام المستمر: استخدام الأجهزة لفترات أطول دون انقطاع يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها. وينطبق هذا بشكل خاص على الأنشطة التي تتطلب قوة معالجة عالية، مثل الألعاب أو تحرير الفيديو.

 ارتفاع درجة الحرارة المحيطة: تؤدي درجات الحرارة الخارجية المرتفعة أيضًا إلى زيادة صعوبة تبريد الأجهزة، ويتفاقم هذا الأمر إذا تُرك الجهاز تحت ضوء الشمس المباشر أو في السيارة في يوم حار.

 الغبار: يمكن أن تؤثر المراوح المعطلة أو المعجون الحراري المتدهور أو تراكم الغبار في هاتفك الذكي أو مكيف الهواء أو الكمبيوتر المحمول والأجهزة الأخرى أيضًا على أنظمة التبريد الخاصة بها.

  (اليوم السابع)

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