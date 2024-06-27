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منوعات
التحقيقات انطلقت.. روبوت ينتحر خلال دوام عمله في كوريا الجنوبية!
Lebanon 24
27-06-2024
|
13:14
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ألقى روبوت، كان يستعان به في إنجاز مهام داخل بلدية في كوريا الجنوبية، بنفسه من أعلى الدرج، ما دفع بالسلطة المحلية إلى فتح تحقيق بالموضوع.
وأوضح مسؤول في الفريق البلدي لوكالة "فرانس برس" أن هذا الروبوت الذي طورته شركة "بير روبوتيكس" (Bear Robotics) الأمريكية في كاليفورنيا، يساعد منذ عام تقريبا سكان مدينة غومي على القيام بمهام إدارية.
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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مجلس مدينة غومي فتح تحقيقا في الواقعة بعد العثور على الروبوت خاملا في أسفل الدرج حوالي الساعة الرابعة مساء يوم الخميس 20 يونيو.
وأكدت البلدية أنهم "لا يمزحون بشأن حياة الروبوتات في كوريا الجنوبية وأنهم يأخذون الأمر على محمل الجد".
وأشارت إلى أن الروبوت يبدو أنه قد ألقى بنفسه من أعلى الدرج.
وصرح المسؤول في الفريق البلدي بأن شهودا عيانا رأوا الروبوت قبيل سقوطه، يدور حول نفسه كما لو أن خطبا ما قد أصابه، مضيفا أن سبب الحادث قيد التحقيق لتحديد أسباب هذا السقوط.
وكان الروبوت يعمل من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء، وكانت لديه بطاقة خدمة عامة خاصة به.
وعلى عكس الروبوتات الأخرى المحصورة في طبقة واحدة كان بإمكانه طلب المصعد والانتقال من طابق إلى آخر. (روسيا اليوم)
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