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تكنولوجيا وعلوم

بسعر تنافسي.. "ون بلس" تُطلق جهازها اللّوحي الجديد

Lebanon 24
27-06-2024 | 23:58
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أعلنت شركة ون بلس رسميًا جهازها اللوحي الجديد OnePlus Pad Pro بمواصفات قوية وسعر تنافسي.

وتطرح الشركة الجهاز اللوحي الرائد بسعر يبدأ من 400 دولار أمريكي للإصدار الأساسي، في حين يصل سعر الإصدار الأغلى إلى نحو 500 دولار أميركي، وقد أعلنت الشركة عزمها طرح الجهاز في السوق الصينية دون الإشارة إلى موعد محدد لإطلاقه في الأسواق العالمية، علمًا بأن الشركة تتيح أجهزتها اللوحية الأخرى على نطاق عالمي.
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ويُعد الجهاز اللوحي OnePlus Pad Pro من أسرع الأجهزة اللوحية في السوق حاليًا، وهو أول جهاز لوحي بنظام أندرويد يحمل معالج سنابدراجون 8 جين 3، وهو أحدث معالج رائد من شركة كوالكوم.

ويحتوي الجهاز اللوحي أيضًا على ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيغابايت. وفيما يتعلق بالشاشة، فيأتي جهاز OnePlus Pad Pro بشاشة من نوع IPS LCD قياسها 12.1 إنشًا بدقة قدرها 3000×2120 بكسل، ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 900 شمعة، كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Vision لتحسين جودة المواد المعروضة في الجهاز. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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