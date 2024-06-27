26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بسعر تنافسي.. "ون بلس" تُطلق جهازها اللّوحي الجديد
Lebanon 24
27-06-2024
|
23:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة ون بلس رسميًا جهازها اللوحي الجديد OnePlus Pad Pro بمواصفات قوية وسعر تنافسي.
وتطرح الشركة الجهاز اللوحي الرائد بسعر يبدأ من 400 دولار أمريكي للإصدار الأساسي، في حين يصل سعر الإصدار الأغلى إلى نحو 500 دولار أميركي، وقد أعلنت الشركة عزمها طرح الجهاز في السوق الصينية دون الإشارة إلى موعد محدد لإطلاقه في الأسواق العالمية، علمًا بأن الشركة تتيح أجهزتها اللوحية الأخرى على نطاق عالمي.
Advertisement
ويُعد الجهاز اللوحي OnePlus Pad Pro من أسرع الأجهزة اللوحية في السوق حاليًا، وهو أول جهاز لوحي بنظام أندرويد يحمل معالج سنابدراجون 8 جين 3، وهو أحدث معالج رائد من شركة كوالكوم.
ويحتوي الجهاز اللوحي أيضًا على ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيغابايت. وفيما يتعلق بالشاشة، فيأتي جهاز OnePlus Pad Pro بشاشة من نوع IPS LCD قياسها 12.1 إنشًا بدقة قدرها 3000×2120 بكسل، ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 900 شمعة، كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Vision لتحسين جودة المواد المعروضة في الجهاز. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجمة شهيرة تلغي حفل زفافها قبل 4 أيام من موعده
Lebanon 24
نجمة شهيرة تلغي حفل زفافها قبل 4 أيام من موعده
12:15 | 2024-06-27
27/06/2024 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة داخل محل لبيع الحلويات.. إليكم ما قام به أحد الأشخاص بفتاة قاصر
Lebanon 24
فضيحة داخل محل لبيع الحلويات.. إليكم ما قام به أحد الأشخاص بفتاة قاصر
07:11 | 2024-06-27
27/06/2024 07:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيُحوّل "حزب الله" خلال 3 أيّام إسرائيل إلى مكان "غير صالح للعيش"؟
Lebanon 24
كيف سيُحوّل "حزب الله" خلال 3 أيّام إسرائيل إلى مكان "غير صالح للعيش"؟
09:00 | 2024-06-27
27/06/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كشف عن مفاجآت... رجا ناصرالدين يتحدّث لأوّل مرّة عن أسباب إبتعاد رودولف هلال عنه
Lebanon 24
كشف عن مفاجآت... رجا ناصرالدين يتحدّث لأوّل مرّة عن أسباب إبتعاد رودولف هلال عنه
09:15 | 2024-06-27
27/06/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم 20 شقة بالشمع الأحمر... ما السبب؟
Lebanon 24
ختم 20 شقة بالشمع الأحمر... ما السبب؟
07:04 | 2024-06-27
27/06/2024 07:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:53 | 2024-06-28
إليكم أفضل 3 سماعات لاسلكية من "سوني"
04:10 | 2024-06-28
بالتعاون مع السعودية.. كابل بحري عراقي جديد لزيادة سعة الإنترنت
03:02 | 2024-06-28
لتفضيلها تشغيل العمال الأجانب.. ميتا تواجه دعوى قضائية
00:45 | 2024-06-28
لتوفير الوقت.. ميزة جديدة يحصل عليها "كروم"
23:00 | 2024-06-27
"يوتيوب" يختبر خاصية Hype لدعم صناع المحتوى
15:00 | 2024-06-27
4 أسباب ترفع درجة حرارة الهاتف الذكي.. احذروها
فيديو
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
28/06/2024 12:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
28/06/2024 12:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
02:08 | 2024-06-26
28/06/2024 12:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24