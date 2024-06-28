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تكنولوجيا وعلوم

لتوفير الوقت.. ميزة جديدة يحصل عليها "كروم"

Lebanon 24
28-06-2024 | 00:45
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أضافت غوغل إلى متصفح Chrome ميزة جديدة تدعى الإجراءات، وهذه الميزة ستوفر على المستخدمين الوقت أثناء عمليات البحث عن أماكن الأنشطة التجارية أو المؤسسات أو بعض الأماكن الترفيهية، ومن خلالها ستتوفر للمستخدم اختصارات جديدة للاتصال المباشر مع هذه المؤسسات للحصول على المعلومات التي يريدها".
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وتتوفر الميزة حاليا في متصفح Chrome المخصص لأجهزة أندرويد، ومن المفترض أن تتوفر النسخ المخصصة لأنظمة iOS خريف العام الجاري.
متصفح Chrome يحصل على ميزات جديدة

وأشارت غوغل أيضا إلى أنها أعادت تصميم شريط البحث في نسخ المتصفح المخصصة للحواسب اللوحية التي تعمل بنظامي أندرويد وiOS، ويضمن التصميم الجديد بقاء صفحة الويب المفتوحة مرئية أسفل القائمة المنسدلة لشريط العناوين، ما يسهل عملية العودة إليها عند الحاجة.
متصفح Chrome يحصل على ميزات جديدة

وحصل Chrome في أجهزة أندرويد وiOS  أيضا على ميزة "اقتراحات الاختصارات" التي تسهل الوصول إلى صفحات الإنترنت تبعا للشيء الذي يبحث عنه المستخدم. (روسيا اليوم)
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