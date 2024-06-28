"غوغل" تُسخّر الذكاء الاصطناعي للكشف عن الثغرات البرمجيّة

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أعلنت شركة "غوغل" عن تطوير بنية برمجية جديدة ستساعد على استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن الثغرات البرمجية.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن البنية البرمجية الجديدة Project Naptime التي طورتها "غوغل"، مصممة للعمل مع نماذج "LLM" البرمجية، وبمساعدتها ستكون هذه النماذج قادرة على تحليل البرمجيات والكشف بشكل تلقائي عن نقاط الضعف فيها.وأشار الخبراء في "غوغل" إلى أن الفكرة من تطوير بنية "Naptime" هي مساعدة خبراء الأمن السيبراني في العمل على اكتشاف الثغرات البرمجية، فآلية عملها تشبه آلية عمل هؤلاء الخبراء، ومن خلال الذكاء الاصطناعي ستتمكن هذه البرمجيات من اكتشاف الثغرات بشكل سريع، وسيتم تلافي الأخطاء البشرية التي قد تظهر أثناء عمليات التحقق من البرمجيات.وسيكون بإمكان خبراء الأمن السيبراني تطوير قدرات بنية "Naptime" من خلال تزويدها بالبيانات والرموز المتعلقة بالثغرات البرمجية، ومع مرور الوقت ستزداد قدرات هذه البنية على تحليل البيانات واكتشاف الثغرات. (روسيا اليوم)