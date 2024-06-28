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تكنولوجيا وعلوم

بعد عام على إطلاقها.. "آبل" تلغي ميزة بارزة!

Lebanon 24
28-06-2024 | 16:00
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تفاجأ زبائن شركة آبل بتوقيفها فجأة ميزة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، بعد عام فقط على إطلاقها، ما شكّل ضربة كبيرة لعشاق ومستخدمي هواتف أيفون.

وتتيح هذه الخدمة المعروفة بـ Apple Pay Later، للمستخدمين الحصول على قروض لمشتريات تصل إلى 1000 دولار وسداد المبلغ على 4 أقساط خلال 6 أسابيع.
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وكانت آبل قد أطلقت الخدمة وسط ضجة كبيرة خلال آذار 2023، وهو ما  اعتبرته الشركات المنافسة ردّاً على الشعبية المتزايدة لخدمات الشراء بالاقتراض على مستوى العالم، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

التطوير.. سبب الإلغاء
وعن الإلغاء المفاجئ، أرجعت أبل السبب في بيان إلى التخطيط لإطلاق برنامج خدمات مماثلة خلال موسم الخريف المقبل، يتيح للمستخدمين بالوصول إلى القروض المقدمة من شركات بطاقات الائتمان والخصم المؤهلة.
وأكدت أن العملاء ممن لديهم قروضاً حالياً لن يتأثروا بإلغاء الخدمة، وسيتابعون الدفع حتى انتهاء قيمة القروض المتوجبة عليهم.

خدمات جديدة لـ "آبل باي"
أما في الوقت الحالي، فيمكن للزبائن استخدام ميزة "آبل باي" للحصول على منتجات التي يرغبون بشرائها. 

وتسمح هذه الميزة باللجوء إلى المصارف للحصول على قروض من أجل الدفع المباشر إلى شركة آبل في أي مكان حول العالم.

وذكرت أنه سيتم إدخال تعديلات جديدة على هذه الميزة خلال الخريق المقبل، وبموجبها سيتاح لجميع مستخدميها من حول العالم الوصول إلى قروض التقسيط من خلال بطاقات الائتمان والخصم.

من مقرض أساسي إلى وسيط
وبدل أن تكون شركة أبل "مقرضاً" بحد ذاتهاً، ستصبح وسيطاً بين الزبائن والمصارف. وستركز على مساعدة المستخدمين لتأمين خيارات القروض الأخرى التي ستمكنهم من تقديم مدفوعات مرنة لمزيد من المستخدمين
ويمكن للمستخدمين خلال سفرهم اللجوء الى القروض من بطاقات ائتمانهم أو عبر تطبيق الشركة. 

وسيظل القرض الجديد غير خاضع لأي رسوم أو فوائد على الدفعات التي ستوزع على مدار 6 أسابيع. (24)
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