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تكنولوجيا وعلوم

إليكم جديد "أمازون"

Lebanon 24
28-06-2024 | 23:00
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تعمل شركة أمازون حالياً على روبوت دردشة قائم على الذكاء الاصطناعي، يدعى "ميتيس-Metis" لمنافسة "شات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي"، قادر على حجز الرحلات الجوية، أو إطفاء الأنوار.
 
ومن المتوقع أن تكشف أمازون عن النموذج في حدث منتجات الخريف، المتوقع عقده في أيلول المقبل، وفقاً لما ورد في صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية.

ويعتمد "ميتيس" على نموذج الذكاء الاصطناعي الداخلي لأمازون المسمى "أوليمبوس-Olympus"، وهو نسخة محسنة من نموذج "تيتان-Titan".

وتم تصميم هذا المشروع الداخلي ليكون قادراً على الوصول إلى متصفح الويب، حيث يقدم إجابات نصية وصورية بطريقة تحادثية، ويشارك روابط المصادر، ويقترح أسئلة للمتابعة، بالإضافة إلى توليد الصور.

ويهدف "ميتيس إلى العمل كوكيل للذكاء الاصطناعي، مؤتمتاً المهام المعقدة، مثل إنشاء مسارات السفر، وتشغيل الأضواء، وحجز الرحلات الجوية، ما يضع أمازون في منافسة مباشرة مع عمالقة التكنولوجيا، مثل مايكروسوفت، وغوغل، وأنثروبيك.

يعتمد "ميتيس" على أسلوب الجيل المعزز للاسترجاع (RAG) لتعزيز دقة وموثوقية نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، عند جلب المعلومات من خارج نطاق بيانات التدريب، ما يضمن استجابات محدثة مثل أسعار الأسهم الحالية

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من إصدارات الذكاء الاصطناعي السابقة من أمازون، مثل Amazon Q للمؤسسات وRufus، المساعد التسويقي الذكي الذي أطلق في شباط الماضي. (24)
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