مشروع جديد من غوغل: روبوتات دردشة بشخصيات مشاهير

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تعمل شركة غوغل على إنشاء "روبوتات دردشة" جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعتمد على مشاهير ومؤثرين على موقع "يوتيوب".وسيتم تشغيل روبوتات الدردشة الجديدة بواسطة نموذج الشركة الذكي Gemini، إذ تسعى غوغل لإبرام شراكات مع شخصيات مؤثرة ومشاهير، بحسب موقع Theinformation.وتعمل الشركة أيضاً على تطوير ميزة تتيح للأشخاص إنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بهم ببساطة، عن طريق وصف شخصياتهم ومظهرهم، إلا أن التقرير لم يوضح بعد أي من المشاهير الذين ستتعاون معهم غوغل في خدمتها الجديدة.فكرة تقديم روبوتات دردشة بشخصيات مشاهير ليست بالجديدة، فخدمة Character.ai تتيح هذا بالفعل، والمثير للاهتمام أن أحد مؤسسي الخدمة هو نوام شازير، وهو مهندس سابق في غوغل وأحد مطوري تقنية "المحولات" Transformers، وهي التقنية الأساسية التي أدت إلى التطور الحالي الذي وصل إليه الذكاء الاصطناعي التوليدي.كما أتاحت شركة ميتا روبوتات دردشة بشخصيات مشاهير داخل خدماتها للتراسل: واتساب، وماسنجر، وإنستغرام، مثل نجمة تيك توك تشارلي داميليو، وصانع المحتوى الشهير على يوتيوب مستر بيست، ومغني الراب سنوب دوغ، ولاعب كرة القدم الأميركية توم برادي، وباريس هيلتون، بينما تشمل شخصيات Character.ai السياسيين، والفلاسف، والشخصيات الخيالية، وحتى الأشياء مثل قطعة جبن تتحدث.وأشار تقرير Theinformation إلى أن مشروع غوغل يقوده مسؤول تنفيذي منذ فترة طويلة يُدعى ريان جيرميك، ويترأس فريق مكون من 10 أشخاص، ووفقاً للتقرير، فقد تظهر الروبوتات فقط داخل مساحة غوغل للخدمات التجريبية Google Labs، بدلاً من أن تكون متاحة بشكل واسع لعموم المستخدمين.وكشف تقرير سابق لـ"بلومبرغ" عن محاولة جوجل لعقد شراكات مع استوديوهات هوليوود الكبرى، بشأن ترخيص استخدام المحتوى الدرامي والسينمائي، لتطوير أداء برامج توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي الخاصة بهما.ولم تحقق روبوتات الدردشة المرتبطة بشخصيات المشاهير نجاحاً ملموساً، فعلى سبيل المثال روبوت ميتا بشخصية سنوب دوج يتابعه على انستجرام قرابة 15 ألف متابع، وذلك رقم ضئيل للغاية مقارنة بـ87.5 مليون متابع على الحساب الشخصي لمغني الراب نفسه.