جديد "هيونداي".. سيارة كهربائية صغيرة وهذه مواصفاتها

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وبالإضافة إلى حجمها الصغير، تَعِد الشركة بوصول Inster إلى أوروبا وأسواق أخرى عديدة بسعر يبدأ من 25000 يورو.ونشرت "هيونداي" بياناً صحفياً يوضح بالتفصيل دخول السيارة الكهربائية الجديدة إلى أوروبا بعد الكشف رسمياً عنها خلال معرض بوسان الدولي للتنقل 2024 في وقت سابق اليوم.ومن خلال إزالة مكونات الاحتراق في سيارة كاسبر Casper الأصلية المخصصة للسوق الكورية الجنوبية، أتاحت إعادة تصميم "هيونداي" لسيارة Inster هيكلًا وقاعدة عجلات ممتدة لتوفير مساحة داخلية كبيرة.ونتيجة لذلك، أوضحت "هيونداي" أن السيارة الكهربائية العاملة بالبطارية وجدت مكاناً في السوق بين سيارات المدينة التقليدية الصغيرة من الفئة A والسيارات الصغيرة ذات الحجم الأكبر من الفئة B.ويساعد الحجم الصغير للسيارة الجديدة في جعلها مثالية للقيادة في المدينة والركن في مواقف السيارات، وهما عاملان حاسمان للقيادة في أوروبا.وتأتي Inster مزودة قياسياً ببطارية بقوة قدرها 42 كيلوواط، مع أنه يمكن للعملاء أيضًا الترقية إلى بطارية طويلة المدى بقوة قدرها 49 كيلوواط.وتتميز جميع الإصدارات بمحرك واحد يوفر 71.1 كيلوواط (نحو 95 حصاناً) في النموذج الأساسي، و 84.5 كيلوواط (نحو 113 حصاناً) في النموذج الطويل المدى.ويمكن لأي من النموذجين توليد 147 نيوتن متر من عزم الدوران. وأوضحت "هيونداي" أن Inster توفر مدى متوقعًا يزيد على 300 كيلومتر في النموذج القياسي وما يصل إلى 355 كيلومتر في النموذج الطويل المدى.وتأتي السيارة الكهربائية الصغيرة بأبعاد قدرها 3825 ملم × 2580 ملم × 1610 ملم، وبارتفاع قدره 1575 ملم، ومساحة أمتعة قدرها 280 لترًا.وتوفر السيارة سرعة قصوى قدرها 140 كم في الساعة عبر النموذج الأساسي، و 150 كم في الساعة عبر النموذج الطويل المدى.كذلك، تتسارع السيارة من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 11.7 ثانية للنموذج الأساسي، و 10.6 ثوان للنموذج الطويل المدى.وتشمل المزايا الأخرى إمكانات V2L والتهيئة السابقة للبطارية ومضخة حرارية اختيارية.ويوجد في الداخل شاشة عدادات بقياس قدره 10.3 بوصات وشاشة لمس مركزية بقياس قدره 10.3 بوصات، إلى جانب الكثير من وسائل الراحة، مثل لوحة الشحن اللاسلكي وعجلة القيادة المُدفأة.ووعدت "هيونداي" بتفاصيل إضافية مع اقترابها من إطلاق السيارة الكهربائية الجديدة التي تصل إلى كوريا هذا الصيف قبل أن تتوسع إلى الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وقت لاحق.