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تكنولوجيا وعلوم
vivo تكشف عن حاسبها اللوحي الجديد
Lebanon 24
30-06-2024
|
07:30
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كشفت vivo عن حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل أجهزة أندرويد المحمولة حاليا.
يأتي vivo Pad3 بهيكل متين مصنوع من الألومنيوم، أبعاده (266.4/192/6.6) ملم، وزنه 589.2 غ.
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وشاشته جاءت من نوع IPS LCD، مقاسها 12.1 بوصة، دقة عرضها (2800/1968) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR10.
يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات OriginOS 4، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
وكاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، لها القدرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.
ودعمته vivo بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واط، وستطرحه بثلاثة ألوان أساسية هي الرمادي والأزرق والأرجواني. (روسيا اليوم)
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