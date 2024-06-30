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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق روسي يعود لمتجر تطبيقات آبل

Lebanon 24
30-06-2024 | 09:54
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أعلن القائمون على خدمة "Rutube" الروسية لمشاهدة الفيديوهات أن تطبيق الخدمة بات متاحا من جديد في متجر App Store بعض أن حظر لبعض الوقت.

وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية للخدمة على تليغرام:"بعد أن حظر لبعض الوقت، عاد تطبيق Rutube  ليظهر في متجر تطبيقات App Store التابع لشركة آبل، والمخصص للأجهزة المحمولة التي تعمل بأنظمة iOS. شكرا لدعمكم".
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ولاحظ بعض الصحفيين أن التطبيق اختفى من متجر تطبيقات آبل في 17 حزيران الجاري، وأشارت الخدمة الصحفية  لـ Rutube حينها أن التطبيق تم حظره مؤقتا، وأن الشركة المسؤولة عنه تعمل على حل المشكلة. (روسيا اليوم) 
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