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تكنولوجيا وعلوم
iPhone 16 قد يُجهز ببطارية قابلة للإزالة.. لهذا السبب
Lebanon 24
30-06-2024
|
14:00
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من المرجح أن تعمل شركة "آبل"، على تطوير تقنية تجعل بطارية آيفون قابلة للإزالة والاستبدال بما يتناسب وتشريعات الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع إطلاقها في هذا الخريف.
وكانت بروكسل أقرت العام الماضي، قوانين حول بطاريات الهواتف الذكية وبيعها وتوزيعها داخل دول الاتحاد، بحيث تكون بقواعد تصميم وإعادة تدوير محددة، ما من جميع الهواتف الذكية الرقيقة والقابلة للطي الامتثال بحلول 2027، لهذا القانون وفق موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".
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ويعني ذلك أن آبل ستعمل على استخدام "الترابط اللاصق" المستحث كهربائياً، لإزالة البطارية، و ستدخل هذه الطريقة الجديدة من التكنولوجيا حيز التنفيذ.
وسيشمل الأمرا تغليف البطارية بالمعدن، بعد أن كانت تغلق برقائق، ما يعني أن آبل 16، سيصدر غالباً ببطارية قابلة للإزالة.
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