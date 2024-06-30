"سبانكس" يوظّف "روبوت على شكل إنسان" لنقل صناديق ملابس

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وضعت علامة "سبانكس" التجارية في الولايات المتحدة، والمتخصصة في الملابس الداخلية، روبوتاً شبيهاً بالبشر، للعمل في منشآت مستودعاتها، ضمن اتفاقية مع شركة Agility Robotics.ويعد هذا أول نشر تجاري رسمي للروبوتات الشبيهة بالبشر في الصناعة، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ".ويدعى الروبوت العامل في مستودعات سبانكس، "Digit"، ويعمل بكامل طاقته في المكان، ناقلاً صناديق الثياب الداخلية، وفق الشركة.وتعد هذه الروبوتات متعددة الوظائف، وتركز على خصائص شبيهة بالإنسان، للاستخدام في الخدمات اللوجستية، ويمكنها المساعدة في العديد من الوظائف المتكررة، والعمل بأمان.وتعمل تحديثات البرامج على تعزيز قدرة Digit على التكيف مع مهام المستودعات المختلفة، وبصفته روبوتًا متعدد الاستخدامات، يمكن لـ Digit أداء مجموعة متنوعة من المهام، والتكيف مع تدفقات العمل المختلفة، ويمتلك أسطول Digit القدرة على الانتقال بسلاسة بين التطبيقات، وتلبية متطلبات المستودعات الحالية، والتكيف مع التحولات الموسمية.وفقًا لشركة Agility Robotics، يمكن دمج Digit بسهولة في عمليات المستودعات والبنية الأساسية الحالية، دون الحاجة إلى إعادة تأهيل باهظة الثمن، بفضل تصميمها الذي يركز على الإنسان، والذي يتميز بحجم وشكل يشبه الإنسان.. ومن ناحية أخرى، تعمل الإدارة التشغيلية على استكشاف الأخطاء وإصلاحها.وتقول Agility Robotics إن الشراكات مثل هذه ضرورية لتطوير التكنولوجيا القابلة للتطبيق على صناعة سلسلة التوريد.ووفقًا لاستطلاع رأي، فإن أعضاء الفريق الذين يستخدمون التكنولوجيا في عملهم يبلغون عن مشاركة أفضل، ورضا وظيفي أعلى، وإذا ما سارت هذه الجولة الأولى من التطوير بشكل جيد، فمن المتوقع أن يتم نشر Digit للتوسع في المزيد من الوظائف في عام 2024.